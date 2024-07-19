إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بلبيس - السلام بالقرب من كارتة السيارات في اتجاه مدينة السلام بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كلا من: "هويدا كامل" 44 عاما، وشقيقتها "رشا كامل" 40 عاما، و"محمد أحمد" 57 عاما، و"تامر محمد" 26 عاما، و"أبانوب هاني" 16 عاما، ووالده "هاني منصور" 46 عاما، مقيمين بمركز فاقوس، و"محمود أحمد" 25 عاما، و"محمد أيمن" 18 عاما، مقيمين بمركز أبو كبير، و"خالد محمد" 55 عاما، مقيم بمركز بلبيس، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بلبيس - السلام بالقرب من كارتة السيارات في اتجاه مدينة السلام بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.