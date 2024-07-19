أولمبياد باريس 2024.. "إير فرانس": رحلات الوافدين إلى الألعاب الأولمبية تجرى بشكل طبيعى

باريس (أ ش أ)

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" اليوم الجمعة، أن عملياتها الجوية تتأثر "فى بعض المحطات" بسبب عطل معلوماتى واسع النطاق يطال شركات كثيرة عبر العالم.

وقالت الشركة إن الرحلات الموجودة في الجو لم تتأثر، من دون أن توضح ما هي الوجهات التي يطالها العطل. وتجرى الرحلات المغادرة والوافدة إلى مطاري شارل ديجول وأورلي الرئيسيين للوافدين إلى الألعاب الأولمبية فى باريس، بشكل طبيعي وفقا لما جاء على الموقع الالكتروني لمجموعة "مطارات باريس "المشغلة لهما.

وأشارت المجموعة إلى أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات في مطارات باريس لا تتأثر (بشكل مباشر) بهذا العطل المرتبط ببرنامج مايكروسوفت.

ولكن هذا العطل له تأثير على عمليات شركات الطيران المعنية في مطاري شارل ديجول وأورلي، حيث سجل تباطؤ في الحجوزات والتأخير والتعليق المؤقت لبعض برامج الطيران.

هذا وقد أبلغ مستخدمو خدمات شركة مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنوك وشركات طيران، عن انقطاعات واسعة النطاق، اليوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجيا على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365.

