أوقاف سوهاج تفتتح مسجد البر بجرجا جنوب المحافظة.. صور

سوهاج محمود مقبول

أفتتحت مديرية أوقاف سوهاج بقيادة الدكتور محمد حسني عبدالرحيم وكيل الوزارة اليوم الجمعة مسجد البر بجرجا جنوب المحافظة وذلك بحضور الشيخ خالد حب النبى ، مفتش المتابعة، والشيخ محمد تمام، مدير إدارة مركز جرجا، وقام بأداء خطبة الجمعة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

وأكد وكيل الوزارة أن افتتاح المساجد يأتى فى إطار دور وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله" عز وجل" وأن من أجلّ الأعمال وأعظمها منزلة عند الله تعالى عمارة المساجد بيوت الله والعمارة تشمل أمرين: عمارة حسية ومعنوية. الأول العمارة المادية الحسية، والتي تكون بتوقيف الأرض وبالبناء والترميم والتنظيف، وتجهيزها بما يريح الروّاد إليها؛ حيث يؤدون العبادات في جو هادئ ومناسب

فعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: “من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة”، وعن ابن عباس أن الرسول صلّى الله عليه وسلم قال: “من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة”، ومفحص القطاة: هو عش الطائر، والمقصود المبالغة في الصغر، فكيف بمن بنى مسجدا أكبر وأعظم، من حيث التهيئة الكاملة والمرافق التي يحتاجها المسجد.



مسجد البر ال1ى تم إفتتاحة



الحضور من جموع المصلين



إقبال كبير من المصلين



خطبة الجمعة يليقها وكيل وزارة الأوقاف