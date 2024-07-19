أزمة "مايكروسوفت" تربك العالم فى عدد اليوم السابع غدا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، السبت، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها في العطل الفني التقنى الذى ضرب شركة مايكرو سوفت وأدى إلى تعطل خطوط الطيران العالمية وأنظمة طبية ووسائل إعلام.

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