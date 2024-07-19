أبرز المشروعات لمواجهة التحديات فى قطاع المياه

كتبت أسماء نصار

يواجه قطاع المياه فى مصر العديد من التحديات أبرزها الزيادة السكانية التى تشكل عبء كبير على هذا القطاع لذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات لمواجهة تلك التحديات.

وفي التقرير التالى نتعرف على أبرز المشروعات التى تم تنفيذها لمواجهة التحديات :

1- رفع كفاءة إستخدام المياه بالتحول للرى الحديث، وتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى.



2- مشروعات لحماية 260 كيلومتر من الشواطىء المصرية منها 69 كيلومتر منفذة بمواد صديقة للبيئة.



3- انتهاج الوزارة للسياسات والحلول الخضراء والمستدامة ، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة.



4 دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول لإستخدام التصرفات.



5- طفرة كبيرة فى تشكيل روابط مستخدمى المياه، وإنتخاب ممثلى الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية.



6- تشكيل الروابط أحد أهم أدوات التعامل مع تحدى تفتت الملكية من خلال تجميع الإدارة - وليس الملكية.



7- تشكيل الروابط سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول للرى الحديث أو إستخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه فى الأراضى الزراعية.



8- مع استمرار الزيادة السكانية وثبات الموارد المائية التقليدية، فهناك حاجة ماسة للإستمرار فى إعادة إستخدام المياه والتوسع فى إنشاء محطات الخلط الوسيط.



9- أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب.



10- مصر واحدة من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح مما يسهل من إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر بصورة إقتصادية.

