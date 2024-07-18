CNN تكشف تحذير بيلوسى لبايدن: الاستطلاعات تقول أنك غير قادر على هزيمة ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت شبكة :"ى إن إن" الأمريكية أن نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى السابقة والشخصية البارزة فى الحزب الديمقراطى، قد أخبرت الرئيس جو بايدن سرا فى محادثة هاتفية مؤخرا بينهما، أن الاستطلاعات تظهر عدم قدرته على هزيمة دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن بايدن قد يدمر فرص الديمقراطيين فى الفوز بأغلبية مجلس النواب فى نوفمبر لو واصل مساعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية، بحسب ما أفاد أربعة مصادر مطلعين على المكالمة الهاتفية.

ووفقا للشبكة، فإن الرئيس رد مدافعا، وأخبر بيلوسى إنه شاهد استطلاعات تشير إلى قدرته على الفوز، بحسب ما قال أحد المصادر. فيما أشار مصدر آخر أن بايدن اتخذ موقفا دفاعيا بشأن الاستطلاعات. وقد طلبت بيوسى من مايك دونيليون، مستشار بايدن منذ فترة طويلة، المشاركة فى المكالمة الهاتفية للحديث عن البيانات.

وقالت "سى إن إن" إن هذا الاتصال هو ثانى محادثة معروفة بين بيلوسى، نائبة ولاية كاليفورنيا، وبايدن منذ الأداء الكارثى للرئيس فى المناظرة الرئاسية مع ترامب الشهر الماضى. وفى حين أن موعد المحادثة الدقيق ليس واضحا، فإن أحد المصادر قال إنها تمت خلال الأسبوع الماضى. وسبق أن تحدثت بيوسى وبايدن فى أوائل يوليو الجارى.

ولم يقل أى من المصادر أن بيلوسى أخبرت بايدن فى هذه المحادثة انها تعتقد أن الرئيس ينبغى أن يخرج من السباق الرئاسى الأمريكى 2024.

وكانت بيلوسى قد أمضت أسابيع بعد المناظرة تستمع إلى مخاوف زملائها الديمقراطيين. وفى مقابلة معها الأسبوع الماضى، قالت بيلوسى إن الأمر يعود للرئيس لتحديد ما إذا كان سيترشح. ونحن نشجعه جميعا على اتخاذ القرار لأن الوقت ينفد.

ورفض أندرو باتس، المتحدث باسم البيت الأبيض التعليق على مكالمة بيلوسى وبايدن، وقال إن الرئيس بايدن هو مرشح الحزب ويخطط للفوز ويتطلع للعمل مع الديمقراطيين فى الكونجرس لتمرير أجندته لأول 100 يوما لمساعدة الأسر العاملة.