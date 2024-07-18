اليوم السابع
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90 ألف مواطن استفادوا من خدمات طب الأسنان خلال 6 أشهر بالدقهلية

الخميس، 18 يوليو 2024 10:35 ص
90 ألف مواطن استفادوا من خدمات طب الأسنان خلال 6 أشهر بالدقهلية شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، وصول عدد المستفيدين من خدمات طب الأسنان خلال النصف الأول من العام إلى 90 ألفاً، و318 حالة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه فيما يخص مجال التثقيف الصحي، فقد نظمت الإدارة نحو 281 محاضرة بمشاركة 1343 مشاركا، وكثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال  الستة أشهر الماضية، لتتضمن 214  جولة مرورية، تم خلالها تفقد الأقسام، والعيادات بمختلف المستشفيات، والإدارات الصحية التابعة.

وكشف الدكتور محمد أبو العنين، مدير عام طب الأسنان، أن النصف الأول قد شهد إحلال، وتجديد 12 وحدة أسنان إلى جانب دخول وحدتين، ومعملين الخدمة لأول مرة في إدارات منية النصر، والمنصورة، وشربين.

وأضاف أبو العنين أن إنجازات الإدارة تضمنت المشاركة فى عدد من المؤتمرات، والأيام العلمية، وذلك لرفع كفاءة الكوادر الطبية.

 







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