وكيل "صحة الفيوم": تم الرد على 100% من شكاوى المواطنين الواردة للمديرية

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، حققت معدل إنجاز 100% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال النصف الأول من العام الجارى من يناير وحتى يونيو.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم استقبال عددا من الشكاوى يصل إلى 408 شكاوى من بينها 260 واردة من البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء و42 واردة من البوابة الإلكترونية للمحافظة، و83 شكوى فردية واردة من المحافظة، و11 شكوى واردة من الاتصال السياسى، بالإضافة إلى 7 شكاوى واردة من المديرية.

ولفت العشماوى إلي أنه تم الاستجابة السريعة للقطاع الطبي مع الاستغاثات بالتعاون مع غرفة عمليات التدخل السريع بمنظومة الشكاوى، حرصاً على أداء دور المديرية في تقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، مشيداً بالتنسيق مع الجهات المرتبطة معها إلكترونياً في تحقيق نسب إستجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة.

وقالت حنان وصفى مدير إدارة خدمة المواطنين والمشرفة على منظومة الشكاوى الموحدة، إنه تم الرد على جميع الشكاوى الواردة بمعدل انجاز كلي 100%، لافتة إلى أن فرق العمل المختصة بالمنظومة والجهات قامت بمراجعة وفحص الشكاوى والطلبات والاستغاثات، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجتها وإزالة أسبابها.