وكيل أوقاف الفيوم يجتمع بمديرى الإدارات الفرعية ويشدد على منع جمع التبرعات

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اجتماعًا بمديري الإدارات الفرعية صباح اليوم الخميس بديوان عام المديرية، بحضور قيادات الدعوة بالمديرية.

رحب الدكتور محمود الشيمي بالحضور، مشيدًا بما تم إنجازه من جهد مشرف، مؤكدًا أن هذه الجهود مستمرة ولا ينبغي أن تقف عند شهر أو حدث بعينه وإنما هي مسيرة عمل متواصلة.

وأكد أنه يمنع منعًا باتًا الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة المحددة وعلى جميع مديري الإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة التغطية الجغرافية الكاملة لأنشطة وفعاليات الأوقاف الدعوية على مستوى المناطق، وبخاصة البرنامج الصيفي للطفل، وفي آخر اللقاء دعا الله أن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه.



