اليوم السابع
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وسائل إعلام أمريكية: بايدن على وشك إعلان انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية

الخميس، 18 يوليو 2024 08:50 م
وسائل إعلام أمريكية: بايدن على وشك إعلان انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية بايدن
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مقرب من بايدن قال إن الرئيس الأمريكي يوشك على إعلان انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية. 

وكان السيناتور الديمقراطى جون هيكنلوبر قال إن انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون بمصلحة أمريكا. وأكد هيكنلوبر أن بايدن سيضع مصلحة أمريكا أولا ويعمل نحو ذلك الاتجاه، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وكانت شبكة "سى أن إن" قد كشفت فى وقت سابق أن نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى السابقة الشخصية البارزة فى الحزب الديمقراطى، قد أخبرت الرئيس جو بايدن سرا فى محادثة هاتفية مؤخرا بينهما، أن الاستطلاعات تظهر عدم قدرته على هزيمة دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن بايدن قد يدمر فرص الديمقراطيين فى الفوز بأغلبية مجلس النواب فى نوفمبر لو واصل مساعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية، بحسب ما أفاد أربعة مصادر مطلعين على المكالمة الهاتفية.







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