وزير الخارجية يتفقد سفارة مصر فى الأردن ويلتقى ممثلى الجالية المصرية

كتب أحمد جمعة

قام الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم بزيارة مقر السفارة المصرية في عَمان، حيث التقى أعضاء السفارة والعاملين بالقسم القنصلى، كما أجرى لقاءً موسعًا مع عدد من ممثلي الجالية المصرية بالمملكة الأردنية الهاشمية، على هامش الزيارة التي قام بها إلى الأردن.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبدالعاطي التقى خلال الزيارة بجميع العاملين بالبعثة الدبلوماسية وكافة المكاتب الفنية، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بالقسم القنصلي، للتأكد من انتظام العمل القنصلي، ومختلف الخدمات المقدَّمة للمواطنين المصريين، ومتابعة أداء الأقسام المختلفة داخل القنصلية.

ووَّجه وزير الخارجية بحتمية إيلاء أقصى درجات العناية والاهتمام لتقديم كافة الخدمات للمترددين على البعثة سواء من المواطنين المصريين أو الأجانب بأيسر السبل وفي أقل مدة زمنية ممكنة، فضلاً عن ضرورة الاهتمام البالغ بمواصلة تحديث ورقمنة منظومة الخدمات القنصلية، وذلك لتمكين المواطنين من إنجاز المعاملات القنصلية في أسرع وقت والإرتقاء بجودتها. وحرص الوزير عبدالعاطي على التعرف خلال جولته التفقدية على ملاحظات المواطنين على مستوى الخدمات المقدَّمة، والأفكار المقترحة لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة التقى كذلك بعدد من رموز الجالية المصرية في الأردن، وذلك لتفقد أوضاعهم وللتأكيد على التنسيق القائم بين البلدين بشأن المواطنين المصريين العاملين في الأردن، وما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات الأردنية على المستويين الرسمي والمجتمعي، والتأكيد على مساهمتهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وذلك كونهم جسراً حضارياً لتعزيز الروابط الوطيدة التي تجمع بين البلدين.



جانب من زيارة وزير الخارجية



وزير الخارجية



زيارة بدر عبد العاطى