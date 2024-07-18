اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة شئون أوروبا في النمسا: بلادنا إحدى الدول الرائدة في تنفيذ الأهداف التنموية للأمم المتحدة

الخميس، 18 يوليو 2024 03:00 ص
وزيرة شئون أوروبا في النمسا: بلادنا إحدى الدول الرائدة في تنفيذ الأهداف التنموية للأمم المتحدة النمسا - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت كارولين إدتشتادلر وزيرة شئون أوروبا في النمسا، أن بلادها هي إحدى الدول الرائدة في تنفيذ الأهداف التنموية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن هذا يحفزنا أيضًا على مواصلة بذل كل ما في وسعنا لخلق مستقبل يستحق العيش معًا للجيل القادم.


وقال بيان للمستشارية النمساوية، إن الوزيرة قدمت التقرير الوطني الطوعي الثاني بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اليوم في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في الأمم المتحدة في نيويورك.


يشار إلى أن الوزيرة نظمت مؤخرا حفلا للاعلان عن إطلاق التقرير الطوعي الثاني عن التزام النمسا بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي كشف عن تجاوب كبير وتقدم احرزته النمسا في هذا المجال.


وكانت الوزيرة استقبلت مؤخرا خبراء من غرب البلقان في مقر المستشارية الفيدرالية لمناقشة الوضع في المنطقة خاصة قضايا المرأة، وأكدت الوزيرة أن مستقبل غرب البلقان يكمن في عضوية الاتحاد الأوروبي.







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