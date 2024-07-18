نواب يوافقون على برنامج الحكومة: سنمارس دورنا الرقابى ونحتاج حلولا خارج الصندوق

كتب محمود حسين

قال النائب مصطفى بدران، إن برنامج الحكومة جاء متفقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملبيا لطموحات المواطن المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وأشاد بمحاور برنامج الحكومة فيما يتعلق بباء الإنسان المصري، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب وحماية الأمن القومي، معلنا موافقته على برنامج الحكومة.

وأشار إلى أهمية تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة، موضحا أن الصناعة تحتاج إلى إرادة وقوة مما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

وقال النائب محمد يسري عبادة: أتوجه بالشكر إلى اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، والبرنامج متزن، ومن أهم محددات نجاح أي برنامج حكومي وجود تخطيط جيد وتنفيذ ومسائلة، ويجب على الحكومة تحقيق التكامل بين الوزارات.

وتابع: إننا كنواب سنمارس دورنا في الرقابة على الحكومة وعليها أن تنفذ مستهدفات البرنامج على أرض الواقع، وأوافق على برنامج الحكومة ومنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

من جانبه، قال النائب محمد مدينة: "نحن بصدد جمهورية جديدة ووزارة جديدة فنريد أن نواجه مشاكل المجتمع بطريقة جديدة خارج الصندوق، فالاقتصاد المصري لن يتقدم إلا من خلال الصناعة والزراعة، ووزارة الصناعة تحتاج إلى قرارات فى منتهى السرعة، هناك وزراء جيدين ولكن هناك موظف يعشق البيروقراطية، يجب التغلب على مشكلة البيروقراطية، ونحن نستبشر خير ونتفاءل بالفريق كامل الوزير وتوليه حقيبة وزارة الصناعة".