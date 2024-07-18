نائب محافظ سوهاج يدشن مبادرة "سوهاج الهوية والتراث"

سوهاج عمرو خلف

عقد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، وذلك لتدشين مبادرة "سوهاج الهوية والتراث "، بحضور الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، والدكتورة ريهام محمد مدير مركز الحرف اليدوية بجامعة سوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بضرورة الاهتمام بالشباب والاستماع إليهم، ودعم المبادرات الشبابية

وفي بداية الاجتماع قدم "طلاب من أجل مصر، التهنئة لنائب المحافظ على ثقة القيادة السياسية، وتعيين نائبا لمحافظ سوهاج، متمنين له دوام التوفيق خلال المرحلة المقبلة، ومن جانبه رحب نائب المحافظ بالحضور جميعا، ونقل لهم تحيات المحافظ، مؤكدا على دعم المحافظة لكافة المبادرات الشبابية التي تهدف إلى خدمة المجتمع، مؤكدا على الدور الهام والحيوي لشباب سوهاج، واهتمام المحافظة بالاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في كثير من القضايا والموضوعات.

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، أن المبادرة تهدف إلى البحث عن كل ما هو له طابع أثري، وتاريخي، من مباني أو حرف يدوية، أو تقاليد وعادات للأفراد، والعمل على إبرازها بهدف تغيير الواقع السياحي لمحافظة سوهاج ووضعها على خريطة السياحة المصرية، مشيرا إلى أن فترة عمل المبادرة ستكون على مدار 3 شهور، بداية من شهر أغسطس القادم، وحتى شهر أكتوبر من العام الجاري.