مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية فى توثيق التراث

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، ورشة عمل بعنوان "تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS في حفظ وتوثيق التراث" للمحاضر مهندس معماري نادر محمد خليل؛ الباحث بمركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط .

حضر الورشة 26 مشاركًا من تخصصات العمارة والآثار والجغرافيا من طلبة وباحثين وأعضاء هيئة تدريس، وتم من خلالها تعريف المشاركين بتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية المختلفة وآفاقها ومستقبل تطبيقاتها، وكذا أبعادها المختلفة وعلاقتها بالأقمار الصناعية وعلوم الاستشعار عن بُعد، وتوضيح مدى استخدام تطبيقاتها داخل جمهورية مصر العربية وبلورة المعرفة والنقاش المتبادل بتطبيق عملي على توثيق المباني التراثية في الإسكندرية باستخدام أحد برامج نظم المعلومات الجغرافية، مما يصل للمشاركين في النهاية بإثراء معرفتهم حول أحد أهم تطبيقات العلم الحديث، ودورها بشكل عام، ومدى الاستفادة منها داخل مصر، خاصة في المرحلة الحالية، وذلك عن طريق توضيح دورها في المشروعات القومية المصرية، وارتباط تلك التطبيقات ببرنامج الفضاء المصري.



كما شملت الورشة جولة تعريفية بمكتبة الخرائط، والتعرف على المصادر المتاحة بها، وكذلك جولة إرشادية بمتاحف المكتبة والبانوراما الحضارية.

وتأتي الورشة استكمالًا لدور قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية في تشجيع الباحثين والطلاب لاستخدام التكنولوجيا الحديثة ودعم الحوار والتبادل بينهم، وكذا ممارسة الدور المجتمعي في التعريف بما يتم من مشروعات قومية مصرية في العقد الأخير.



