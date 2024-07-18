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قبل بدء دور الانعقاد المقبل..

مصطفى مدبولى للنواب: تقديم برامج زمنية تفصيلية لبرنامج الحكومة لمدة 6 أشهر

الخميس، 18 يوليو 2024 05:34 م
مصطفى مدبولى للنواب: تقديم برامج زمنية تفصيلية لبرنامج الحكومة لمدة 6 أشهر مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب ـ هشام عبد الجليل

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه قبل بدء دور الانعقاد المقبل سيكون أمام مجلس النواب، وضع جميع البرامج الزمنية الدقيقة والتفصيلية لبرنامج الحكومة لمدة 6 أشهر بما فيها الأجندة التشريعية بما يلبى طموحاتكم.

وتابع مدبولى: "نعمل على انجاز برنامج الحكومة الجديد، بالتعاون مع مجلس النواب ودعمه فى التشريعات المطلوبة لإنجاز البرنامج والعمل المستمر والمتابعة الدورية".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.







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