مصرع 7 أشخاص فى حريق بمبنى سكنى بمدينة نيس الفرنسية

باريس (أ ش أ)

لقى سبعة أشخاص مصرعهم، بينهم ثلاثة أطفال، فى حريق ضخم اندلع فى مبنى سكنى بمدينة نيس جنوب فرنسا.

وأكد وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، فى تغريدة عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، مصرع ثلاثة أطفال على الأقل من بين الضحايا السبعة.

وتوفي الأطفال الثلاثة، الذين تبلغ أعمارهم 5 و7 و10 أعوام، بالإضافة إلى مراهق وثلاثة أشخاص بالغين، في الحريق الذي اندلع في عقار يقع في حي "مولان" في مدينة نيس الفرنسية، حسبما أفاد المدعي العام في نيس، وتوفيت الضحية السابعة بعد أن قفزت من النافذة، كما أصيب في الحريق ثلاثة أشخاص، من بينهم شخص في حالة حرجة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأوضحت السلطات المحلية أنه وقت اندلاع الحريق، كان هناك 10 أشخاص بالشقة السكنية، جميعهم من نفس العائلة أو لديهم "روابط أسرية".

وقام رجال الإطفاء بإخلاء مكان الحادث وتمكنوا من إخماد الحريق صباح اليوم قبل أن يمتد إلى المباني الأخرى.