مد فترة التحويلات من وإلى جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية حتى الإثنين

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلن الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن مد فترة التحويلات من وإلى كليات الجامعة الأهلية حتى الإثنين الموافق 22 يوليو، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.



وأوضح الدكتور عادل حسن قواعد التحويل بدء من العام الجاري 2025/2024 على النحو التالي:

. نسبة الطلاب المحولين لا تزيد عن (5%) من العدد المقرر قبوله في الكلية المحول إليها.

. نسبة الطلاب المحولين لا تزيد عن (3%) من العدد الذي تم قبوله في الكلية المحول منها.

. استيفاء الطالب الحد الأدنى للتقدم لقطاع الكلية المحول إليها عام حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

. أن يكون مضى على الطالب عام دراسي كامل.

. إتمام إجراءات التحويل قبل بداية الفصل الدراسي المراد التحويل له.

. الحصول على موافقة الجامعة المحول منها وموافقة الجامعة المحول إليها قبل إتمام الإجراءات.

وأشارت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والمشرف العام على مكتب التنسيق إلى أن مكان قبول التحويلات في المبنى الجديد بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس ويتم تحديد عدد الطلاب المطلوب تحويلهم من وإلى كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية سواء للفرقة الأولى أو الفرقة الثانية بنسبة (5%) قبول تحويل إلى كليات الجامعة، ونسبة (3%) تحويل من كليات الجامعة.