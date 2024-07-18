"محو الأمية" بمركز طما فى سوهاج تحقق المركز الأول على مستوى الجمهورية

سوهاج عمرو خلف

حققت إدارة تعليم الكبار بمركز طما بمحافظة سوهاج، المركز الأول بين إدارات تعليم الكبار على مستوى الجمهورية فى المسابقة التى أجرتها رئاسة الهيئة العامة لتعليم الكبار، بتوجيهات من الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، والتى تم إجراؤها فى ضوء مجموعة من المعايير الموضوعية منها تقارير المتابعة المركزية عن الإدارة وتحقيق الإدارة لمستهدفات الخطة ونسبة ما تم تحقيق المستهدف الخطة على مستوى الإدارة والفرع بالمحافظة.

وقد تنافس على المركز الأول العديد من الإدارات المتميزة على مستوى فروع المستوى الاول بمحافظات الجمهورية. وجاءت إدارة تعليم الكبار بمركز طما فى المركز الأول حيث نجحت الإدارة بتعاون كامل مع الشركاء فى محو أمية 10535 مواطن ومواطنة بنسبة إنجاز للمستهدف بلغت 254%فى خطة العام الدراسى 2023 كما أن الادارة حققت من جملة ما حققه فرع الهيئة فى المحافظة14.2% من انجاز الفرع الذى بلغ فى العام الدراسى 2023 ، 75544 مواطن ومواطنة.

وقد وجه الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار التهنئة لإدارة تعليم الكبار بمركز طما برئاسة شاديه أحمد على وللعاملين بالإدارة وشركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدنى والحكومى كما وجه لمحمد الدالى مدير عام فرع الهيئة بسوهاج والعاملين به على تعاونهم فى تحقيق اهداف الخطة للعام 2023 مؤكداً على توجيهات وزير التربية والتعليم بالعمل على تيسير اداء الخدمات التعليمية للمواطنين المستهدفين ببرامج تعليم الكبار والإرتقاء بها فى إطار من التكامل مع كافة مؤسسات المجتمع لتحقيق أهداف الدولة المصرية فى 2030.

