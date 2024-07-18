محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية قومسيون بمطوبس

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية قومسيون بمطوبس، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه يتم إنشاء مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لخدمة قري قومسيون شرق وغرب وعدد من قري بني بكار بمركز مطوبس بطاقة 5000م3/يوم، بتكلفة 300 مليون جنيه، وتضم محطة معالجة ومحطتي رفع الأولى رئيسية والأخرى فرعية، وخطوط الطرد، وشبكات الانحدار"، وتم مراجعة الأعمال التنفيذية لمحطة الرفع الرئيسية، لتصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن مشروع الصرف الصحي الجديد يخدم قرى قومسيون شرق عظْمة، وقومسيون غرب التوبية، وقرية الفار وقرية البرانية، وقرية القن، وقرية المنشية القبلية، و يستهدف في المرحلة القادمة "قرية العرب - قرية الندايرة 13 - قرية النصر - قرية الهكس - قرية الفتح"، مؤكداً أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة.