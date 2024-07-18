محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة مياه شرب الشمالية بمطوبس.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، محطة مياه شرب الشمالية بالطريق الدولى الساحلى بمركز مطوبس، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات القومية، واللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تطوير محطة مياه شرب الشمالية بالطريق الدولى الساحلى بمركز مطوبس، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصري.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحطة تعمل بطاقة إنتاجية 360 لتر/ث، والتى تغذى مناطق المدينة الصناعية بمطوبس وبركة غليون وقرى الخريجين؛ سيدى ابراهيم الدسوقى ومسطرد وغيرها من القرى، حيث تتضمن المحطة 4 طلمبات مرشحة و4 طلمبات رفع ويتم إنتاج المياه عبر عدة مراحل تنتهى بإضافة الكلور ثم تنتقل إلى المرشحات ومنها إلى الخزان ح ثم إلى الشبكة الرئيسية للمشتركين، حيث يخدم المشروع عدد من قرى مطوبس وتوابعها، لافتًا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من أهم مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة بهدف تحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



جانب من تفقد محافظ كفر الشيخ للمحطة



محافظ كفر الشيخ خلال الجولة التفقدية



محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة مياه شرب الشمالية بمطوبس