محافظ سوهاج يتفقد مركز شباب الرى بحى غرب

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، مركز شباب الرى بحى غرب سوهاج، بحضور الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد الشطورى رئيس الحى.

وتفقد المحافظ خلال جولته محتويات مركز الشباب، مؤكدا على أهمية دور مراكز الشباب ورسالتها التى تقدمها لخدمة شباب المحافظة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بمراكز الشباب لخلق جيل واعى مستنير، واكتشاف المواهب الشابة ودعم أبنائنا الموهوبين، لافتا إلى أهمية دعم الأنشطة الرياضية والشبابية داخل مراكز الشباب.