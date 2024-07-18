محافظ سوهاج يتفقد عددا من المخابز البلدية ويوجه بالالتزام بالمعايير المحددة

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عددا من المخابز البلدية بمدينة سوهاج، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى الالتزام بالجودة والمعايير المحددة لرغيف الخبز، والاستماع إلى شكاوى وآراء المواطنين بالشارع السوهاجي.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مخبز " الجمهورية " بشارع الجمهورية بنطاق حي شرق سوهاج، وتابع عملية إنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين، ومدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المحددة لإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، موجها مسئولي التموين بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المخابز؛ لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.



ووجه محافظ سوهاج بالالتزام بالوزن المقرر لرغيف الخبز، ومتابعة مدى جاهزية المخابز ومطابقة حصة الدقيق المقررة للمخبز، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل المخابز .