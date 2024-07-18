محافظ سوهاج يتفقد عددا من الشوارع بنطاق حى شرق وغرب ويتابع رفع الإشغالات

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، صباح اليوم، عدد من الشوارع بنطاق حي شرق، وحي غرب سوهاج، وذلك للوقوف على مستويات النظافة ورفع الإشغالات، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

شملت جولة المحافظ ونائبه تفقد منطقة الثقافة، ومحيط الثانوية العسكرية، وميدان العروبة، والشوارع المتفرعة، ومدخل شارع المخبز الآلي، ووجه المحافظ برفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات والعوائق المرورية من أمام المحال التجارية، لتيسير حركة المرور، وتحقيق الانضباط بالشارع، كما وجه مسئولي حي شرق بتطوير ورفع كفاءة الحديقة العامة أمام مدرسة الثانوية العسكرية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء الرصف بشارع المخبز الآلي، وشارع خلف المطافي .



كما التقى المحافظ خلال جولته عددا من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، موجها بتنفيذ فوري لبعض الطلبات ودراسة بعض الطلبات الأخرى، مؤكدا على أهمية التواصل مع المواطنين، ومعرفة متطلباتهم، والعمل على تلبيتها .