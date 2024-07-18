محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذى ويشدد على تقديم أفضل خدمة للمواطنين

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، والذى عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

وشدد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بأهمية ضبط الشارع، وإزالة المخالفات والإشغالات، وحسن تقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدا أنه لا تهاون مع أى مقصر، وهدفنا وأضح واجراءاتنا محددة، مشيرا إلى أن العمل فى الشارع هو المقياس، وأن بوصلة نجاح المسئول هو المواطن .



تناول الاجتماع مناقشة موقف إزالة التعديات على الأراضى الزارعية، وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات بشكل فورى، مشيرا إلى أنه من غير المقبول التعدى على شبر واحد من الأراضى الزراعية، وضرورة الإزالة فى المهد، وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية بلغ 102 حالة، وتم إزالة 58 حالة منها، وجارى الانتهاء من إزالة 44 حالة.



وفيما يخص ملف التصالح على مخلفات البناء، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين، وبيان موقف الطلب للمواطن سواء بالقبول أو الرفض، وأسباب الرفض، ومساعدة المواطن على استيفاء أوراقه للتقدم للتصالح، وتكثيف العاملين بالمنظومة، والعمل أيام الإجازات لإنجاز جميع الطلبات، وحدد المحافظ مهلة لنهاية الشهر الجارى لإنهاء جميع الطلبات المقدمة.