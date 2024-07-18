محافظ دمياط يتابع حملات الأسواق والتفتيش على المنشآت الغذائية من خلال مركز السيطرة

دمياط معتز الشربينى

تفقد الدكتورأيمن الشهابى محافظ دمياط، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الذى تم إنشاؤه ضمن أولى مراحل المشروع، ورافق المحافظ خلال الزيارة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

وأطلع محافظ دمياط، على تجهيزات المركز الذى يأتى ضمن مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الموحد على مستوى الجمهورية لدعم جهود الدولة للحفاظ على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة و أرواح المواطنين، من خلال تحقيق التكامل بين كافة الجهات وتأمين البيانات وتقليص زمن الاستجابة للأحداث الطارئة مما يتيح سرعة التعامل معها.

ومن خلال المركز، تابع الدكتور أيمن الشهابى، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالشراكة مع عدد من الجهات للتفتيش على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة السلع والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع أو مخالفات تتعلق بتلك المنظومة.



