محافظ جنوب سيناء: برنامج شامل لتقييم رؤساء المدن فى إطار تقديم أفضل خدمة للمواطن

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن هناك برنامج لتقييم رؤساء المدن للحكم على أدائهم بصفة دورية وتتركز نقاط التقييم فى الآتى..

عدد محاضر ( مخالفات المباني) الإشغالات

نسب الرد علي المتغيرات المكانية ونسب الازالة للمخالفات

معدل ميكنة الأداء ومعدلات انجاز المركز التكنولوجي

- معدلات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع

- جاهزية ومستوى إدارة الأزمات والكوارث وجاهزية معدات الحملة الميكانيكية ونسبة الاعطال

- المرور علي الأسواق والمستشفيات والمخابز والمدارسالمرور اليومي والتأكد من الحالة الفنية للمولدات والمحطات التابعة ( شركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي) بالمدينة و الوديان والتجمعات التابعة وفقا لجدول وخطة مرور معدة مسبقا تقدم بداية كل شهر لمركز عمليات المحافظة مع خطة الشهر السابقة

- معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات

- معدلات تحميل إيرادات الدولة وزيادة الموارد

- مستوى النظافة وحالة الطرق والإنارة والخدمات بصفة عامة

- التفاعل مع المواطنين والنواب والإعلام لحل مشاكل المواطنين

- سرعة الاستجابة لطلبات المستوي الاعلي وتعظيم الاستفادة من الوقت

- العلاقة مع المرؤوسين والأجهزة والوحدات التابعة

- معدلات المشاركة المجتمعية والجمعيات الأهلية ( المجتمع المدني) في التنمية

- متابعة الرد علي شكاوى المواطنين خلال المدة القانونية بالمراكز التكنولوجية وكذا الرد علي شكاوى المواطنين عبر بوابة الشكاوي الحكومية الالكترونية

- تسجيل ومتابعة المشروعات علي منظومة التحول الرقمي

- حسن إدارة واستثمار الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة

- مشاركة فريق العمل في جائزة التميز الحكومي

- سياسات وخطط ترشيد الإنفاق بالمدينة

- القدرة علي الإبداع والتميز في أداء الأعمال المنوطة به

وأشار محافظ جنوب سيناء ان ذلك بغرض تقديم أفضل خدمة للمواطنين والاستماع الي شكواهم وطرح أساليب وطرق حلها، كما أضاف الى طبيعة عمل رؤساء المدن تمنحهم مساحة كبيرة لخدمة المواطنين وأن الاحترام المتبادل وفن التعامل مع المواطن هو أساس النجاح وان اخذ الحقوق لا بد ان يكون في إطار القانون مع أهمية تطبيق روح القانونوان الاهتمام بالكيف وليس الكم واعداد كوادر قيادية صف ثان والاهتمام ومتابعة ادق التفاصيل من اهم مقومات النجاح

