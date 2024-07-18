محافظ المنيا يكلف نائبه بتفقد عدد من مواقع العمل لمشروعات "حياة كريمة" فى ملوى

المنيا - حسن عبد الغفار

كلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بمتابعة مشروعات "حياة كريمة" للاطمئنان على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة من الشركات المنفذة لتلك المشروعات، وفقًا للمعايير والاشتراطات الفنية.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا تفقد الدكتور محمد أبو زيد مشروعات مركز ملوى، حيث زار محطة معالجة قرية دروه، ووحدة طب الأسرة، ومركز تنمية الأسرة والطفل بالمعصرة، بالإضافة إلى الجمعية الزراعية بأبشادات، بحضور تاج أبو سداح رئيس مركز ملوى و أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة و المهندس أحمد عاطف مدير منطقة تعمير المنيا التابع للجهاز المركزى للتعمير.

وعلى صعيد آخر، عقد نائب المحافظ اجتماعًا لاستعراض الحلول والآليات المطروحة لمشكلة الصرف الصحى لمصنع سكر أبوقرقاص وتأكيده على إيجاد حلول خارج الصندوق حفاظا على البيئة والمواطنين من التلوث و تنفيذا لتوجيهات المحافظ لإيجاد طرق أكثر فاعلية في حل المشاكل التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

جاء ذلك بحضور عامر طه رئيس مركز المنيا الدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة. تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات الضرورية لضمان معالجة فعالة ومستدامة لمشكلة الصرف الصحي بالمصنع، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن من جودة الحياة للمواطنين في المنطقة.

وفى سياق متصل، توجه الدكتور أبوزيد الى قرية زاوية سلطان شرق المنيا للتحقق من شكوى انقطاع مياه الشرب عن أهالي القرية حيث تبين وجود عطل بالخط الرئيسى للمياه مما يستلزم إجراء عمليات إصلاح للخط المعطل وتشغيل المياه لمدة 3 ساعات صباحا وأخرى فى الفترة المسائية كى يتمكن الاهالى من تدبير احتياجاتهم من المياه لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح.

رافقه خلال الزيارة رئيس مركز ومدينة المنيا و ممثل فرع شركة مياه الشرب و الصرف الصحى.

