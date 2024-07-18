اليوم السابع
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محافظ المنيا يستقبل أسقف شرق المنيا والوفد المرافق لتقديم التهانى

الخميس، 18 يوليو 2024 06:49 م
محافظ المنيا يستقبل أسقف شرق المنيا والوفد المرافق لتقديم التهانى المحافظ يستقبل أسقف شرق المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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استقبل اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، ، بمكتبه بالديوان العام قداسة الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها والوفد المرافق له ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، بحضور الدكتور هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ ، معبرين عن خالص محبتهم و دعواتهم له بدوام التوفيق والسداد.

أعرب المحافظ عن تقديره البالغ، وامتنانه العظيم للزيارة والتهنئة، مرحبا بالأنبا فام والوفد المرافق لقداسته ، مؤكداً عمق الأواصر الروحية والروابط التاريخية والوطنية الجامعة لعنصرى الأمة، عبر العصور والاجيال، وأننا كمصريين مسلمين ومسيحيين سنبقى فى حب مصر قلبا واحدا نفتدى مصر ونعمل على عزتها ورفع رايتها بين الأمم .

من جانبه أكد الأنبا فام على تقديره واعتزازه لشخص اللواء كدوانى وتاريخه الوطني الحافل بالنجاحات، والمنيا سوف تشهد على يديه وتحت قيادته المزيد من الانجازات فى كافة المجالات وعلى جميع المستويات  .
 







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