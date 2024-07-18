محافظ القليوبية يعفى رئيس مدينة بنها من منصبه ويحيل المقصرين للتحقيق

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة مسائية مفاجئة امتدت للساعة الثانية صباح اليوم الخميس، لمتابعة أعمال البناء المخالف بمنطقة الفيلات وكوبري الفحص والهابيتات بمدينة بنها، وخلال جولة امتدت لأكثر من ساعتين ونصف، تابع خلالها أعمال البناء المخالف فى 10 حالات بتلك المناطق، وعلى الفور أصدر المحافظ قرار بإلحاق محمد مرعي رئيس مدينة بنها للعمل بديوان عام المحافظة، وتكليف اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية بتولي منصب رئيس مدينة بنها، وإحالة المقصرين إلى التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

كما أصدر المحافظ، قرار بتولي المهندس هيثم الدسوقي الإشراف على مدينة القناطر الخيرية، وتكليف اللواء محمد الصحصاح بتسيير أعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، بجانب عمله كرئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وقد أصدر محافظ القليوبية تعليمات مشددة بالإزالة الفورية لتلك الحالات المخالفة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، مؤكدا على أنه سيقوم بالمرور اليومى ومتابعه تلك الحالات المخالفة بنفسه.

وحضر اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية، إلي موقع تلك التعديات بالفلل بمدينة بنها بناء على تكليف ومتابعة من اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بتنفيذ أعمال الإزالة ضمن الموجة 23 والتي تم خلالها تنفيذ إزالات لـ120 حالة تعدي علي مساحة 3 فدان و16 قيراط و10 سهم منذ 3 يوليو الجاري، وحتي الآن كما تم تحرير 89 محضر مخالفة بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية، واللواء شريف صلاح مساعد مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.