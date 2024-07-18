محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل ولتجديد عدد من الوظائف

القليوبية - إبراهيم سالم

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع لجنة القيادات لشغل وظائف مديري الإدارة العامة الإدارة الاستراتجية والشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وتجديد وظيفة مدير عام مكتب البيئة بالمحافظة، والخدمات الزراعية بمديرية الزراعة، وذلك لمتابعة أدائهم خلال فترة توليهم تلك الوظائف.

وأوضحت محافظة القليوبية، أنه جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري، وأعضاء اللجنة المشكلة.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.