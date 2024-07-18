محافظ القليوبية لرؤساء المدن: حرب بلا هوادة على التعديات ولا أحد فوق القانون

القليوبية إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن في حياته اليومية لمناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، ووضع خطة قوية لمكافحتها.

وخلال الاجتماع، أصدر المحافظ توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة قيام كلا منهم بأعماله على الوجه الأكمل لتحقيق مطالب وأمنيات المواطنين والتي تعد أولوية قصوى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من العاملين بالإدارة المحلية والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات العمل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكّد المحافظ، على مسؤولية رؤساء المدن والأحياء بشكل كامل عن التصديّ لأيّ تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاقتهم، مُشدّدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وفورية ضدّ المخالفين كما شدد على عدم التهاون مع أيّ حالات تعدي على الأراضي الزراعية، سواء في المدن أو القرى، مُؤكّدًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقفها وإزالة آثارها.

وأكّد المحافظ، على وجود تعاون تام مع الأجهزة الأمنية لمكافحة التعديات، مُؤكّدًا على أنه سيتمّ إزالة أيّ حالات تعدي فورًا، مشددا أيضا على أهمية ملف الباعة الجائلين، مُؤكّدًا على ضرورة إعادة تنظيمهم وتوفير أماكن مناسبة لهم.

وأوضح المحافظ، أنه سيتمّ العمل على القضاء على الأسواق العشوائية، وذلك من خلال توفير قطع أراضي لإنشاء أسواق حضارية تُنظّم عمل الباعة الجائلين، مشددا أيضا على أهمية ملف النظافة، مُؤكّدًا على ضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على بيئة صحية آمنة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، على عزم المحافظة على التصديّ بكلّ حزم لأيّ مخالفات أو تعديات، مُشدّدًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات والمواطنين للحفاظ على مقدرات الوطن وتعزيز التنمية في المحافظة وتشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة ملفات الإشغالات والتعديات، وذلك للعمل على مدار 24 ساعة يوميًا.

كما أكد، أنّ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون معيارًا هامًا في تقييم أداء رؤساء المدن والأحياء بالمحافظ، موضحا أنّ سرعة وفاعلية تطبيق القانون داخل كلّ مدينة أو حيّ ستكون أحد العوامل الرئيسية في تقييم رئيسها، مُؤكّدًا على ضرورة بذل أقصى الجهود لتسهيل إجراءات التصالح أمام المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ، على ضرورة إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لضمان نظافة شوارع مراكز ومدن المحافظة بشكل دائم، كما وجه تعليمات صارمة بمنع أي تراكمات للقمامة في الشوارع، مع ضرورة رفع القمامة بشكل دوري وفوري، لافتا أنه سيقوم بشن جولات مفاجئة على الشوارع لمتابعة سير أعمال النظافة بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الجولات، ومؤكدا على أنه لن يقبل أي تقصير في هذا الملف الذي يمس صحة المواطنين وسلامتهم.

كما وجه المحافظ مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والأحياء بضرورة الإخطار الفوري لرؤساء المدن ومديرية الزراعة والري وكافة جهات الولاية بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعة أو حرم الري مع إعداد تقرير يومي بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمدن والأحياء بالإضافة إلي التقرير الأسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها لتحقيق المستهدفات المطلوبة ومنع أية تعديات جديدة، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية للتأكد من عدم وجود هذه المخالفات مرة أخرى وتنسيق عمل لجان مجالس المدن وأن تتطابق المتغيرات التي يتم رصدها بمختلف الجهات.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأحياء ونواب رؤساء المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية.