محافظ الأقصر يناقش ملفات التصالح وتقنين أملاك الدولة

الأقصر - أحمد مرعى

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعاً لمناقشة ملفات التصالح والتقنين والوقوف على الأرقام النهائية لهذة الملفات، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن ومسئولى ملفات التقنين والتصالح .



وحث محافظ الأقصر خلال الاجتماع رؤساء المدن عن الأنتهاء من ملفات التصالح والتقنين ، وإزالة التعديات على اراضى أملاك الدولة بشكل فورى ، مؤكدا على أهمية التواصل والاحتكاك المباشر واليومى مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم بشكل فورى، مع التأكيد على أهمية الانضباط فى الشارع بالتعاون مع المرور مع عمل تقرير شهرى من كل مركز ومدينة بمدى التزاماهم بالتكليفات والخطط الموضوعة والبرامج الزمنية لكل المشروعات.



وخلال الإجتماع أشاد محافظ الأقصر بمشروعات حياة كريمة بمركزى ارمنت واسنا وشدد على الأنتهاء من كافة المشروعات ، مع الإهتمام بالمشروعات التى تخطت نسبة الأنتهاء منها ٩٠% وتشغيلها تجريبا وبالتدريج.



وناقش محافظ الأقصر مع المسئولين عن ملفات التصالح والتقنين والخريطة التفاعلية والمتغيرات المكانية للوقوف على الموقف النهائى لتلك الملفات مع التأكيد على اجتماع مماثل الأسبوع القادم والتنسيق بين جميع الإدارات لإنجاز هذة الملفات وإزالة اية معوقات فى التصالح.

