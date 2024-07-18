محافظ الأقصر يلتقى الصحفيين والإعلاميين لبحث مشكلات وشكاوى المواطنين فى الشارع

الأقصر - أحمد مرعى

أكد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، أن منهجيته في العمل تعتمد على الجولات الميدانية، والتواجد في الشارع للاستماع إلى المواطنين والتعرف على المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها، لتلبية متطلبات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ،

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر مع الصحفيين والإعلاميين ، بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر.

وأعرب محافظ الأقصر، عن احترامه وإيمانه الكبير بالدور الذي تؤديه الصحافة في تبني القضايا الوطنية.

وأشار عماره، إلى أن الإعلام يكمّل الأجهزة التنفيذية في المحافظة من خلال تسليط الضوء على جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دورها في نقل آراء المواطنين بكل موضوعية، إذ تعد الصحافة عين المواطنين.

وأوضح محافظ الاقصر، عن خطته لعقد اجتماعات دورية مع الصحفيين والإعلاميين، لعرض إنجازات مختلف المجالات، ومناقشة المقترحات والقضايا والمشكلات الجماهيرية بموضوعية، والعمل على تذليل العقبات للنهوض بحياة المواطنين، وفى الختام استمع محافظ الأقصر إلى رؤى ومقترحات الإعلاميين، وناقش مشكلات جماهيرية تتعلق بالقطاعات المختلفة.