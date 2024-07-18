محافظ الإسماعيلية يناقش إمكانية نقل المرافق المتعارضة لتطوير وربط الطرق

الإسماعيلية -صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم، الخميس، اجتماعًا لمتابعة نقل تعارض المرافق وتطوير وربط بعض الطرق بمراكز الإسماعيلية والقنطرة غرب وفايد.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة، مساعد مدير الأمن للأمن العام، ممثلي الهيئة الهندسية ، مدير المكتب الفني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء مراكز الإسماعيلية والقنطرة غرب وفايد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مدير عام مديرية المساحة، رئيس قطاع محطة كهرباء أبوسلطان البخارية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، مدير عام مديرية الزراعة ومدير حماية الأراضي، مدير عام شركة تاون جاس، مدير عام شركة جاسكو، مدير عام شركة أنابيب البترول، مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، رئيس هندسة السكة الحديد، مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الشئون القانونية، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم متابعة مناقشة نقل المرافق المتعارضة في عدد من الطرق الجاري تطويرها؛ وذلك لربطها بالطرق الرئيسية، بالإضافة لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن دون الإخلال بالاشتراطات والمعايير الفنية للطرق مع مراعاة معاينة جميع المناطق على أرض الواقع، لبيان مدى إمكانية تلافي تعارض المرافق العامة من الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى مراعاة تقديم الخدمات للمواطنين وعدم انقطاعها أو تأثرها أثناء إنجاز أعمال التطوير واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تحويل المسارات المرورية إلى طرق بديلة؛ لمنع عرقلة الحركة المرورية وحرصًا على المواطنين.