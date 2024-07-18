محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من المخابز البلدية المدعمة بحى ثالث

الإسماعيلية-صبرى غانم

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، عددا من المخابز البلدية المدعمة بمناطق الـ500 وحدة، الحرفي، المخبز الآلي بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية.



واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بالمرور على المخبز البلدي المدعم بمنطقة الـ500 وحدة، وأشاد بجودة رغيف الخبز، موجهًا الشكر للقائمين على المخبز، بعد ثناء المواطنين على رغيف الخبز وإقبالهم على الشراء منه، رغم إقامتهم بأماكن متفرقة من المدينة.



تلا ذلك تفقد المخبز البلدي المدعم بمنطقة الحرفي، وحرص على توجيه الشكر لعمال المخبز، مطالبهم بتقديم أفضل جودة وأحسن معاملة للمواطنين.

واختتم "أكرم" جولته بالمرور على المخبز الآلي بالشيخ زايد، موجهًا بضرورة تقديم رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات، بجانب المعاملة الحسنة مع المواطنين.

وخلال جولته، أكد محافظ الإسماعيلية على أن الهدف من مروره هو الإشادة بالمجتهدين وتقديم الشكر لهم لمواصلة عملهم على أكمل وجه، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والحفاظ على التعامل معهم بالشكل اللائق، وإنتاج رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات.

وحرص "أكرم" خلال جولته على الاستماع للمواطنين، ومعرفة مدى رضاهم عن جودة رغيف الخبز المدعم، وملاحظاتهم وشكواهم خلال التعامل مع المخابز البلدية المدعمة.

موجهًا رسالة لكافة مخابز الإسماعيلية، أن الفترة الحالية فترة تقييم، ومنح الفرصة لتحسين الأداء، وتقديم خدمة متميزة للمواطن الإسماعيلي، ويليها تشديد الرقابة التموينية وتغليظ العقوبات للحفاظ على حق المواطن في رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات.

رافق المحافظ خلال جولته، أحمد منصور وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومحمد صابر رئيس حي ثالث الإسماعيلية.

