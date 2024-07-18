مجمع الإسماعيلية الطبي يستقبل وفدا تركيا لتبادل الخبرات الصحية.. تفاصيل

الإسماعيلية-صبرى غانم

استقبل الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية نيابة عن الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور رجب اكداج، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الصحة السابق لجمهورية تركيا، والوفد المرافق له حيث تأتي الزيارة في إطار تبادل الخبرات والتعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية.

وتفقد وفد الزيارة عدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية شملت الأقسام المختلفة بـ «مجمع الإسماعيلية الطبي» ، «مركز طب أسرة المستقبل»، واطلع الوفد على رحلة المريض داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن إمكانات وتجهيزات المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، وتم تبادل الآراء مع الفريق الطبي والإداري حول سير العمل وجودة الخدمات بمجمع الإسماعيلية الطبي.

ومن جانبه، أثنى الدكتور اكداج نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الصحة السابق لجمهورية تركيا، على جودة الخدمات المقدمة في مجمع الإسماعيلية الطب ، ومستوى الرعاية الطبية ومدى جاهزية منشآت هيئة الرعاية الصحية مشيدًا بمستوى جودة الخدمة الطبية، مؤكدًا أهمية تناقل الخبرات والمعارف بين الجانبين بما يضمن تعزيز جودة الرعاية الصحية.

هذا، وكان فى استقبال الوفد الدكتورة سالى عبد الرؤوف، رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتورة تهى الصناديدي، مدير الإدارة العامة للرعاية الاولية، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية،

وكان في مرافقة الوفد من فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية كل من الدكتور محمد سامي حامد، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور على رفعت، نائب مدير الفرع، الدكتور محمد جبريل مدير الرعاية الثانوية والثالثية، والدكتورة منى منير، مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع.

