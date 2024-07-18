اليوم السابع
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ويستمع لرئيس الوزراء..

مجلس النواب يغلق باب المناقشة حول برنامج الحكومة بعد 5 ساعات متواصلة

الخميس، 18 يوليو 2024 05:20 م
مجلس النواب يغلق باب المناقشة حول برنامج الحكومة بعد 5 ساعات متواصلة مجلس النواب
كتب محمود حسين

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أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غلق المناقشات بين النواب حول برنامج الحكومة الجديدة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة عن البرنامج، ويبدأ الاستماع إلى كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتعقيبه على مداخلات النواب.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.
 
وأضاف أن المجلس يوافق على غلق باب المناقشة بعد أن استمرت المناقشات نحو 5 ساعات متواصلة.
 
 
 







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