مباحثات دبلوماسية بين أرمينيا ولبنان حول التعاون الثنائى

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أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، الأربعاء، أن وزير الخارجية آرارات ميرزويان اجتمع بنظيره اللبناني عبد الله بو حبيب؛ لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين إلى جانب القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.

وذكرت الخارجية الأرمينية - في بيان بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - أن الجانبين بحثا قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين، كما تبادلا الآراء بشأن التطورات الأخيرة فى منطقة جنوب القوقاز والشرق الأوسط أيضًا.

وأطلع ميرزويان، الجانب الأرمينى على جهود بلاده الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، والتحديات الخاصة بتنفيذ خطة السلام إلى جانب العمل الذي تقوم به أرمينيا في سبيل توقيع اتفاقية سلام مع أذربيجان وأهمية توقيعها في أقرب وقت ممكن.

كما بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائى بين البلدين وأجندة العمل المشترك بينهم في إطار الصيغ الدولية المتعددة الأطراف، وفقًا للبيان.