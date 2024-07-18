لبنان يعلن 4 أغسطس حدادًا وطنيًا وتنكيس أعلام فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت

إيمان حنا

أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، مذكرة بإعلان يوم الأحد الموافق الرابع من أغسطس، حدادا وطنيا بمناسبة ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت. وفق بيان صادر عن حكومة لبنان.

وأشار البيان إلى تنكيس الأعلام على الإدارات العامة والبلديات فى لبنان ، إضافة إلى تعديل البرامج العادية فى قنوات الإذاعة والتليفزيون فى لبنان بما يتناسب مع ذكرى تلك الفاجعة، وتعضامنا مع عائلات وأسر الضحايا.

ومن جهة أخرى، قد أشعل أهالي ضحايا انفجار المرفأ وفوج إطفاء بيروت الإطارات أمام قصر العدل في بيروت، فى وقت سابق، احتجاجا على تأخر تحقيق العدالة فى هذه القضية.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذى شهده لبنان فى الرابع من أغسطس من عام 2020، هو الانفجار الذى صُنف كواحد من أقوى 10 انفجارات في العالم، وأسفر عن 200 قتيل وحوالى 6000 مصاب، ودمر نصف العاصمة اللبنانية بيروت، ولم تتوصل التحقيقات حتى الساعة إلى تحديد الجناة، بل توقفت التحقيقات منذ أكثر من 5 أشهر.