كيف تخفض الكوليسترول الضار بجسمك من خلال أكلاتك؟

كتبت إيناس البنا

يعد الحفاظ على مستوى صحى للكوليسترول أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي سوء إدارة الكوليسترول أو عدم صحته إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووفقا لموقع هيلث سايد يسمح مستوى الكوليسترول المرتفع بتراكم اللويحات في الشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين وتقييد تدفق الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول أيضًا إلى تكثيف ارتفاع ضغط الدم وقد يؤدي إلى إتلاف نظامك القلبي الوعائي.

يدعم مستوى الكوليسترول الجيد الدورة الدموية السليمة ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية، ويعزز صحة القلب بشكل عام.

5 أطعمة خارقة تخفض الكوليسترول السيئ

تساعد هذه الأطعمة فى الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيدة لأنها توفر الدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة.

1. الشوفان

الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول السيئ (LDL) عن طريق تقليل امتصاصه في مجرى الدم، لذا تناول وعاء من دقيق الشوفان يوميًا في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول، مما يجعله خيارًا صحيًا للقلب.

2. المكسرات

المكسرات، وخاصة اللوز والجوز، غنية بالألياف والستيرولات النباتية والدهون غير المشبعة، وتساعد هذه العناصر الغذائية في خفض مستويات الكوليسترول السيئ LDL، إن تناول حفنة من المكسرات بشكل روتيني يمكن أن يحسن صحة القلب ويخفض الكوليسترول بشكل طبيعي.

3. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السردين والسلمون والماكريل من المصادر الممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، تعمل الدهون الصحية على تقليل مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار وتزيد من مستويات الكوليسترول الجيد الذى يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

4. زيت الزيتون

يدعم زيت الزيتون صحتك من خلال الحفاظ على مستوى جيد من الكوليسترول لأنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تعمل على خفض الكوليسترول السيئ LDL وزيادة الكوليسترول الجيد HDL، وتعمل مضادات الأكسدة على حماية قلبك من أمراض مختلفة، واستخدام زيت الزيتون بدلاً من الدهون المشبعة في الطهي يمكن أن يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل.

5. البقوليات

تحتوي البقوليات على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيدة، وترتبط الألياف بالكوليسترول في الجهاز الهضمي، وتمنع امتصاصه في مجرى الدم، ونتيجة لذلك، فإنها تخفض مستويات الكوليسترول السيئ LDL، بالإضافة إلى ذلك تحتوي الفاصوليا على ستيرولات نباتية ومضادات الأكسدة، والتي تدعم صحة القلب بشكل أكبر وتساعد في الحفاظ على توازن مستوى الكوليسترول في الجسم.