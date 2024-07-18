قوافل حياة كريمة تجرى اليوم الكشف المجانى على أهالى قرية أبو رماد بحلايب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم الخميس القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر وتستغرق فيها يومين اليوم وغدا الجمعة، حيث تجرى خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الأشعة والفحوصات مجانا على الأهالى.

وكانت انتهت القوافل العلاجية أمس الأربعاء من إجراء الكشف الطبى على أهالى مدينة حلايب وقبلها قرى مرسى حميرة وأدلديت التابعتين لإدارة الشلاتين الصحية، وذلك بعد الانتهاء من الكشف الطبى على أهل منطقة الأمل بالقصير والتى انطلقت منها القوافل العلاجية خلال شهر يوليو الجارى.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية لمبادرة حياه كريمة الجمعة الماضة بقرى ومدن محافظة البحر الأحمر وذلك حسب الخريطة الموضوعه للقوافل خلال شهر يونيو الجارى، حيث بدأت القوافل عمليها من منطقة الأمل بمدينة القصير وأقامت فيها الجمعة السبت الماضيين .

وصلت الأحد الماضى إلى قرى مرسى حميرة وأدلديت بالشلاتين واستغرقت فيها يومين، الأحد والاثنين ثم اتجهت الثلاثاء الماضى إلى حلايب جنوبا ومنها تنتقل الخميس المقبل إلى قرية أبو رماد وتقضى أيضا فيها يومين.

وتستكمل القوافل العلاجية مسيرتها من أبو رماد إلى مدينة مرسى علم وتحديدا بمركز طب الأسرة هناك وتستغرق أيضا يومين السبت والأحد 20 و21 من نفس الشهر، ثم إلى قرية أم الحويطات بسفاجا، وتختم القوافل أعمالها بوحدة الأمل بسفاجا وتقضى فيها يومين الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 يوليو.

وتجرى القوافل العلاجية أعمالها من إجراء الكشف وصرف العلاج والأشعة والتحاليل وندوات توعية مجانا، ويتم التحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.