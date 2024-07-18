غلق مخبز وضبط 32 آخرين لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وأسفرت تلك الحملات عن غلق مخبز لمدة 3أشهر لمخالفته الجسيمة وضبط 34 مخبزًا أخر ، لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن ومخالفًا للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم، وبيعها بشكل غير قانونى فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين، وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين.



من جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددة على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.