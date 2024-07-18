غلق باب استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية فى الجزائر اليوم

إيمان حنا

أفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، أن اليوم الخميس هو آخر موعد لتقديم الترشيحات لانتخابات الرئاسة المقررة فى 7 سبتمبر المقبل، وفق "الإذاعة الجزائرية".

وأوضح البيان الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، أنه عملا بأحكام الأمر رقم 21-01 بتاريخ 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات المعدل لاسيما المادة 249 منه، والقرار رقم 11 بتاريخ 19 يونيو سنة 2024 الذي يحدد إجراءات إيداع الطلبات الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تنبه الراغبين في الترشح الذين قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، أن اليوم هو آخر موعد لإيداع أوراقهم.

وأكدت السلطة أنه لابد أن تتضمن أوراق الترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة أعلاه.

وعلى الراغبين في الترشح تحديد موعد مسبق لإيداع طلباتهم بمقر السلطة المستقلة للانتخابات، ويتوجب على المعنيين ملء استمارة المعلومات المطلوبة والمتعلقة ببيانات الراغب في الترشح.