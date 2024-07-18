عسكرى روسى: الجيش الأوكرانى أعطى أوامر بإلحاق أقصى ضرر بالمدنيين

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قال نائب رئيس الإدارة العسكرية والسياسية للقوات المسلحة الروسية وقائد وحدة أخمات للقوات الخاصة، اللواء آبتى علاء أودينوف، إنه بعد تلقي أسلحة غربية، أُبلغت القوات المسلحة الأوكرانية باستهداف المجتمعات الروسية والمدنيين بها.

وأضاف أودينوف: "اتضح أنه بعد تلقي كل هذه الأسلحة، تم إعطاء القوات المسلحة الأوكرانية تعليمات محددة لضرب المناطق المأهولة بالسكان والمدنيين فقط، مما تسبب في أكبر قدر ممكن من الضرر للسكان المدنيين، لذلك علينا أن نفهم أن ما يجري.. إن هذا مجرد علامة على المعاناة التي تعيشها التشكيلات الأوكرانية، حيث أدركت أنها لا تستطيع هزيمتنا على خط المواجهة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.



وفي معرض حديثه عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، أشار علاء أودينوف إلى أنه "لن يتوجه أحد نحو زيلينسكي أو أي شخص آخر".