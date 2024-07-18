"شباب يدير شباب" بكفر الشيخ يجرى المقابلات الشخصية لاختيار أعضاء جدد

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إجراء المقابلات الشخصية لانضمام أعضاء جدد للفريق التطوعى " شباب يدير شباب " فى موسمه السادس والتى تستمر حتى السبت القادم، بعد فتح باب الانضمام عبر رابط التسجيل الإليكتروني المعلن عنه بالصفحة الرسمية للمديرية و المواقع الإخبارية والصقحة الرسمية للفريق، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ .

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفريق يفتح باب الإنضمام للجان "الموارد البشرية و السوشيال ميديا و العلاقات العامة و تنظيم الفاعليات" وتقدم للإختبار فى اليوم الأول 51 شاب وفتاة ويستهدف الفريق انضمام 200 عضو من كافة أنحاء المحافظة، جاء ذلك بحضور مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة.

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة اعلنت منذ،ايام تقدم أكثر من 51 ألف شاب وفتاة في المحافظات للانضمام والاستفادة من المشروع، وهو الرقم الأكبر والأكثر طلباً للانضمام إلى مشروع تطوعي داخل الوزارة بالإضافة إلى تحقيق أعلى نسبة وصول للترويج على وسائل التواصل الاجتماعي.