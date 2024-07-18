سمير فرج يكشف تحديات الأمن القومى فى ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، ندوة بعنوان "تحديات الأمن القومى المصري" تحدث فيها اللواء الدكتور سمير فرج؛ الخبير الاستراتيجى وقدمتها الدكتورة الشيماء الدمرداش؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية.

وأعرب اللواء سمير فرج عن سعادته بوجوده بمكتبة الإسكندرية، هذا الصرح الثقافى العظيم ورحب بالدكتور أحمد زايد مدير المكتبة.

وقال فرج إنه لأول مرة فى تاريخ مصر تتعرض للتهديد من حدودها الأربعة، وأضاف أن عدم الاستقرار الليبى يهدد الأمن القومى المصرى بالإضافة إلى التحديات التى تأتى من جهة الجنوب بسبب مشاكل السودان، بالإضافة إلى التهديدات التى تحيط بالحدود الشرقية، بسبب حرب غزة، كما تواجه الدولة المصرية تهديدات أخرى فى البحر الأحمر من جهة اليمن ومضيق باب المندب.



ثم استعرض الدكتور سمير فرج مفهوم الأمن القومى والتحديات الاستراتيجية، والدور المصرى فى مواجهة تلك التحديات، وتحدث عن التحديات فى حوض البحر المتوسط، والتى ارتبطت بالاكتشافات المصرية للغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن الصراع القادم سيكون حول المياه والغاز الطبيعي. وذكر أن الرئيس السيسى نجح فى تدعيم القوة العسكرية المصرية وخاصة القوة البحرية لتأمين استثمارات الغاز الطبيعي.



وتحدث دكتور سمير فرج عن معنى مصطلح "شرق المتوسط" وعن الخلاف الحدودى البحرى بين لبنان وإسرائيل، كما تطرق لقضية سد النهضة وذكر أن مصر لديها خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، مشيرًا إلى العلاقات المصرية الأمريكية مرورًا برؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، كما تناول علاقات مصر الجيدة مع الدول الأجنبية. كما تطرق فى حديثه إلى العلاقات المصرية مع السودان.



وتم عرض تسجيلًا مصورًا فى شهر مايو عام 20211 أثناء مؤتمر "الحرية والدروس المستفادة من أحداث الشرق الأوسط" والذى نظمته الولايات المتحدة الأمريكية والذى تحدثت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة كوندوليزا رايس عن أحداث العراق ومصر.



كما قام اللواء سمير فرج بالرد على جميع تساؤلات الحضور ورد على تساؤل حول الموقف فى غزة فأشار إلى أن أحداث 7 أكتوبر أشعلت العالم، وأشار إلى أن التغير الملفت للنظر هو أن شعوب العالم تتحرك إنسانيا لنصرة فلسطين فى أمريكا وأوروبا، وقال انه يتصور أن حرب غزة ستنتهى قريبا، وذلك من أجل التركيز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى ستجرى هذا العام.



وأضاف أن موقف مصر وأضح ومعلن برفض توطين أو تهجير مواطنى غزة فى سيناء وأكد أنه لا تنازل عن ملف القضية الفلسطينية. وفى نهاية المحاضرة أكد اللواء سمير فرج أن مصر قوية وقادرة على تحمل تبعات قراراتها وحماية نفسها وشعبها.

جدير بالذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب فى نسخته التاسعة عشرة يشهد مشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية، ويمتد المعرض خلال الفترة من 15 يوليو حتى 28 يوليو الجارى، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادى الناشرين المصريين والعرب.



وقد أعلن الدكتور أحمد زايد عن إطلاق «جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة» تحت شعار «عش ألف عام مع القراءة»، وذلك خلال كلمته الافتتاحية لمعرض معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب.



وقال إن الجائزة سنوية وموجهة لكل أطياف الشعب المصرى، وتختص بالفئة العمرية من 18 حتى 40.