سفيرة مصر بفيتنام: زخم تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية

(أ ش أ)

أكدت السفيرة أمل سلامة، سفيرة مصر لدى فيتنام،على الزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك في الكلمة التى ألقتها سفيرة مصر خلال حفل الإستقبال الذى أقيم بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو، بمشاركة نجويان مينه هانج Nguyen Minh Hang نائبة وزير الخارجية الفيتنامي ممثلة عن الحكومة الفيتنامية .

واستعرضت السفيرة المصرية أهم محاور التعاون الثنائي المتميز بين البلدين.. مبرزة زيارة السيد رئيس الجمهورية التاريخية الي فيتنام عام 2017، وزيارة الرئيس الفيتنامي إلى القاهرة في 2018، مما أعطى دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين .

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس أن السفيرة قالت إن هذا الزخم تواصل على مدار الأعوام الماضية، حيث شهد العام الماضي عددًا من الزيارات الهامة، شملت زيارة نائب رئيس الوزراء الفيتنامي إلى القاهرة في يوليو 2023 ، وزيارة رئيس جمهورية فيتنام إلى القاهرة في ديسمبر 2023 ، إبان توليه منصب وزير الأمن العام، مما ساهم في تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .

وحضر الحفل مسئولى عدد من الوزارات الفيتنامية، وعلى رأسها الخارجية، والأمن العام، والنقل، والزراعة، ولفيف من السفراء المعتمدين لدى فيتنام، بالإضافة إلى ممثلي الدوائر الإعلامية الفيتنامية، وممثلي القطاع الخاص الفيتنامي، ومجموعة من الطلاب الفيتناميين الدارسين للغة العربية، وأعضاء من الجالية المصرية في فيتنام .