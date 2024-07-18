روسيا تقصف مطارا عسكريا فى مدينة ميرجورود الأوكرانية

موسكو (أ ش أ)

أفاد منسق العمل السرى فى مقاطعة نيكولاييف، سيرجى ليبيديف، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا أوكرانيا فى مدينة ميرجورود الواقعة فى مقاطعة بولتافا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن ليبيديف قوله "إن القوات الجوية الروسية عملت على ضرب مطار ميرجورود مجددا، وذلك بعدما لوحظ نشاط جوي في مجاله الجوي".

وأضاف أن المطار العسكري الأوكراني استقبل عددا من الطائرات، بما فيها طائرات تدريب بريطانية الصنع، حلقت فوق مقاطعة /خاركوف/ سابقا.

وبحسب ليبيديف، أبلغ السكان المحليون أنه بعد الضربة الروسية حصل توهج كبير وموجة انفجار قوية في المطار، وهرعت أطقم الإطفاء والإسعاف إلى المكان.