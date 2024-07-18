رفع 660 طن مخلفات وأتربة فى حملة مكبرة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بالإشراف علي الحملة المكبرة لرفع كفاءة النظافة العامة ورفع الاشغالات بالمنطقة المركزية لتحسين الصوره البصرية للمواطنين بنطاق "مدينة المنصورة بأحياء شرق وحي غرب المدينة"، حيث شملت الحمله اليوم مناطق العبور والمجزر وعبد السلام عارف، والجيش وسكة سندوب واحمد ماهر وكلية الأداب، والطميهى والسكة الجديدة وميدان المحطة وسعد الشربينى والجوازات وعزبة عقل وامتداد شارع جيهان والمشاية والجمهورية، وحسين بيك.

جاء ذلك بحضور محمد امين رئيس حى شرق المنصورة، وأحمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، وفهمى علام وكيل إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، وأحمد البندارى مدير إدارة المواقف وأحمد حمدى رئيس جهاز النظافة.

وأوضح نائب المحافظ أنه تم رفع 370 طن مخلفات بلدية و90 طن مخلفات صلبة، و200 طن أتربه في اليوم الحادي عشر للحملة، من المناطق التي شملتها بنطاق المنصورة، وقال نائب المحافظ إن العمل مستمر، ولن يكون هناك توقف حتي تستعيد المنصوره رونقها ومظهرها الجمالي، من خلال رفع مستوي النظافة بها وإزالة الاشغالات وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وعودتها مرة أخري عروسا للنيل، باعتبارها عاصمة محافظة الدقهليه العريقة.

والتقي العدل بالعديد من المواطنين خلال الجولة واستمع إلى شكواهم ومطالبهم ووجه بسرعة حلها فورا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصه حيث كلف نائب المحافظ الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل الفوري وتقديم المساعدة اللازمة لإحدي المسنات تفترش الارض بميدان المحطة وإمكانية الحاقها باحد دور الرعاية، كما كلف العدل هناء مسعد مدير حماية الطفل بالمحافظة، بسرعة تقديم الرعاية لاحدي الأطفال تتسول برفقة والدتها وتنام علي الرصيف بالطريق العام لمرورالسيارات مما يعرضها للخطر وتم علي الفور اصطحاب الطفله وايداعها إحدى المؤسسات الخيرية بالمنصورة لثبوت تعرضها للأذي من جانب أمها ووجود آثار كبيرة لحرق علي ساقيها.

كما تواصل العدل مع المهندسة رابحة دياب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وكلفها بسرعة الاستجابة مطلب إحدي المواطنات من مركز ميت سلسيل التقي بها بمدينة المنصورة.



كما تابع "العدل" خلال الجولة بالمدينة العمل بمنظومة خطوط السرفيس ببعض المناطق بالمدينة، ووجه علي الفور باتخاذ الاجراءات القانونية حيال مخالفة تقسيم خط السرفيس، المجزر الترعة بمعرفة إدارة المواقف.